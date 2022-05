St.-Georgi- und Liebfrauen-Bruderschaft Kapellen : Vogelschießen an Himmelfahrt

Geldern-Kapellen Die St.-Georgi- und Liebfrauen-Bruderschaft Kapellen sucht den Nachfolger von König Andreas Beursken. Auch die Kinder ermitteln ihr neues Regentenpaar.

Am Himmelfahrtstag, 26. Mai, wird für den bisherigen Schützenkönig der Vereinigten St.-Georgi- und Liebfrauen-Bruderschaft Kapellen Andreas Beurskens nach der Corona-Zwangspause ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gesucht. Um 13 Uhr treffen sich die Kapellener Schützen im Vereinslokal Drei-Kronen-Hof. Nach der Andacht um 13.30 Uhr in der St. Georg-Kirche geht es zum Schießplatz am Vorsumer Weg. Dort wird dann ab 14.30 Uhr um Preise und am Ende um die Königswürde geschossen.