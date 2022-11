Störung an Mobilfunkstation in Walbeck : Vodafone-Netz in Geldern seit Wochen gestört

Vodafone-Netz in Geldern seit Wochen gestört

Störung an Mobilfunkstation in Walbeck

Walbeck Seit Wochen klagen Kunden von Vodafone in Walbeck über Probleme beim Mobilfunknetz. Wie der Anbieter auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich um eine Störung der örtlichen Mobilfunkstation an der Luciastraße.

„Da mehrere Reparaturversuche keinen dauerhaften Erfolg brachten, haben wir uns entschlossen, die Klimatechnik dieser Station jetzt komplett zu erneuern“, teilt ein Pressesprecher von Vodafone mit. Die neue Klimaanlage sei bereits bestellt und soll in Kürze eingebaut werden. „Wir bitten die betroffenen Kunden bis dahin noch um etwas Geduld und um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.“

Zudem habe man die umliegende Mobilfunkstationen seit Anfang Oktober so eingestellt, dass diese einspringen, wenn die Station an der Luciastraße ausfalle oder nicht in der gewohnten Qualität arbeite.