Superintendent Hans-Joachim Wefers in der Evangelischen Kirche Issum : Vikarin Lisa Schönrock in Issum im Gottesdienst ordiniert

Vor der Ordination umringt vom Presbyterium und weiteren Wegbegleitern: Vikarin Lisa Schönrock (Mitte), Pfarrerin Yvonne Brück und Superintendent Pfarrer Hans-Joachim Wefers. Foto: Schmelting Foto: Schmelting

Issum Schönrock ist nun zum öffentlichen Dienst an Wort und Sakrament sowie zur Seelsorge beauftragt. Im Anschluss war die Festgemeinde ins Gemeindehaus eingeladen, dort gab es Brot und Currywurst für alle – ein Wunsch der in Duisburg aufgewachsenen Theologin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Sonntagnachmittag wurde Vikarin Lisa Schönrock im Gottesdienst ordiniert. Das Interesse der Gemeinde war groß, die Kirche voll besetzt. Schönrock ist damit nun zum öffentlichen Dienst an Wort und Sakrament sowie zur Seelsorge beauftragt. „Von ihnen wird damit Unmögliches verlangt“, so Superintendent Hans-Joachim Wefers in seiner Ordinationsansprache. Er zitierte den Schweizer Theologen Karl Barth: „Wir sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen Beides, unser Sollen und unser Nicht-Können wissen, und eben damit Gott die Ehre geben.“ Wefers macht der jungen Vikarin Mut: „Es wird Situationen geben, wo sie auch als Seelsorgerin mit leeren Händen vor Menschen stehen. Doch nur leere Hände können von Gott gefüllt werden.“ Auch wenn sie im Dienst vielleicht mal das Gefühl habe „das war nix“, beurteilten Menschen doch oft anders. Pfarrerin Yvonne Brück dankte Vikarin Schönrock für die vielen Schritte, die sie gemeinsam in Issum gegangen sind: „Die Zeit mit dir war ein Geschenk“.

Nach der Ordination durch den Superintendenten und einigen Segensworten predigte Schönrock über Genesis 16,13: „Du bist ein Gott, der mich sieht“. Sie brachte die biblische Geschichte der gepeinigten Frau Hägar in Verbindung zu einer Begebenheit in der S-Bahn: Dort spielte eine Oma mit ihrem Enkel „Ich sehe was, das du nicht siehst“. Nach einigen erratenen Gegenständen sagte sie: „Ich sehe was, das du nicht siehst und das ist wunderbar.“ So erging es auch Hägar, die nach der Begegnung mit einem Engel sich von Gott gesehen fühlte und schließlich sogar zu ihren Peinigern zurückkehrt.

Der Gottesdienst wurde musikalisch gestaltet von der Kantorei unter der Leitung von Rolf Pester, dem Abendgottesdienst-Chor sowie Birgit Bernitt an Orgel und Klavier. Im Anschluss war die Festgemeinde ins Gemeindehaus eingeladen, nach vielen Grußworten von Familie, Wegbegleitern, dem Issumer Bürgermeister Clemens Brüx und Dechant Stefan Keller (Pfarrei St. Anna) gab es Brot und Currywurst für alle – ein Wunsch der in Duisburg aufgewachsenen Theologin.