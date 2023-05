Klassische Musik im Gelderland Streichquartett spielt mit den Besten mit

Die Konzentration ist natürlich nicht so hoch wie bei der Probe. Oder gar beim Auftritt. Doch das Resultat ist absolut hörenswert. Die Anfangstakte aus dem Quartett Nr. 4 C-Dur D 46 von Franz Schubert erklingen in dem kleinen Raum der Kreismusikschule (KMS) in Geldern. Es spielen vier junge Musikerinnen: Tara Iman Bongardt (16) an der ersten Violine, Eva-Marie Zimmer (17) an der zweiten Violine, Kim Marie Borger (16) an der Viola und Monika Lukaszczyk (19) am Violoncello.