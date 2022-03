Benefiz-Gala für IOP Germany in Geldern : „Starparade“ für den guten Zweck in den Lindenstuben

Geldern Großaufgebot für den guten Zweck: Auf Einladung von Jürgen und Lydia Renfordt sangen Chris Andrews Olaf Henning, Karl Timmermann, Willi Girmes, Lars Vegas und Randolph Rose in den Lindenstuben. Der Erlös des Nachmittags geht an die Organisation IOP Germany in Kleve.

So eine „Starparade“ hat Geldern lange nicht mehr gesehen. Auf Einladung von Jürgen und Lydia Renfordt sangen Chris Andrews Olaf Henning, Karl Timmermann, Willi Girmes, Lars Vegas und Randolph Rose am Sonntag im großen Saal der Lindenstuben. Was für die Künstler so etwas wie ein großes Klassentreffen nach der langen Corona-Pause war, diente einem guten Zweck: Der Erlös des Nachmittags geht an die Organisation IOP Germany in Kleve. Das „Ilula Orphan Program“ mit deutschem Hauptsitz in Kleve ist ein Unterstützungsprogramm für Waisenkinder in Tansania, denen es zu einer schulischen und beruflichen Ausbildung verhilft – und somit zu einer Zukunft. Gut 5000 Euro kamen auch dank einiger spontaner Spenden am Sonntag dafür zusammen.