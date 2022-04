Schaden in fünfstelliger Höhe : Gelderner Schulen von Vandalismus betroffen

Geldern In den vergangenen Wochen ist es wiederholt zu mutwiligen Zerstörungen gekommen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Wie die Stadt Geldern mitteilt, ist es in den vergangenen Wochen vermehrt zu erheblichen Schäden durch Vandalismus an einigen Gelderner Schulen gekommen. So wurden zuletzt unter anderem an der Gesamtschule, der Veerter Martini-Grundschule und an der Turnhalle der Sekundarschule Fenster und Türen beschädigt oder neu installierte Bodenspots mutwillig zerstört. Die Schäden belaufen sich mittlerweile auf eine mittlere fünfstellige Summe, heißt es von der Gelderner Baugesellschaft (GBG), die sich um die Instandhaltung und Neubau-Projekte der Schulen kümmert.