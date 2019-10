Sprache der Heimat : Mundart-Meister machen Freude im Adlersaal Nieukerk

Die „Krumme Lanke“ trug Hans Tervooren auf Kervenheimer Platt vor. RP-Foto: Evers. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Nieukerk Mit „Beste Menssen“ begrüßte der Vorsitzende des Förderkreises für Geschichte und Mundart im Kreis Kleve „För Land en Lüj“, Ulrich Francken, im Adlersaal in Nieukerk ein erwartungsfreudiges Publikum.

Die stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Hubertina Croonenbroek, legte dar, dass Brauchtum und Sprache in besonderem Maße verbinden und dass die Pflege der Mundart ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur ist. „Genießen Sie das Zugehörigkeitsgefühl“, forderte sie das Publikum auf. Auch Bürgermeister Dirk Möcking begrüßte die Gäste auf Plattdeutsch, obwohl er in Wuppertal geboren wurde und erst als Zehnjähriger 1970 nach Kerken kam. Er wünschte „Vööl pläsier“, das die Zuschauer wahrlich hatten bei einem abwechslungsreichen Programm mit Stückskes und Dönekes, durch das Doris Keysers aus Nieukerk souverän und charmant führte: „Pastor Alois van Doornick ütt Kalkar vertellt ons ‚Wat den aalden, blinden Tobit sinne Soon Tobias förr’t Lääwen metgääwen well‘.

Marcella Weber aus Kehrum unterhielt mit Pfälzer Erzählungen. Über das „Schötzefest in Prummenau“ wusste der 16-jährige Lasse Füngerlings aus Walbeck zu berichten. Sein Opa Heino Derkx aus Walbeck hat ihn an die plattdeutsche Sprache herangeführt und trat selber mit seiner „Kur de Ruhr“ auf, in der er die sicher erfundene Geschichte mit einer Chinesin als Kurschatten erzählte. Der über 90-jährige Hans Tervooren sang das ins Kervenheimer Platt übersetzte Klagelied „Krumme Lanke“ völlig frei. „Auf Stippvisite bee Opa“ Theo Deckers waren seine drei Enkel. Die sprachen von „Strälen“ und „Kevelär“, sodass Opa ihnen beibringen musste, dass es ja auch nicht Frau Croonenbrök heißt. Da konterte ein Enkel und meinte: „Dat es ons Berti“.

Hans Gerd Kersten aus Zyfflich begrüßte die „Mensse üt Neikirk on drömheröm“ und berichtete „Üt den Hoff“ (aus dem Garten). Moderatorin Doris Keysers stellte am Bügelbrett mit ihrem Neffen Tim auf der Couch authentisch die Loriot-Szene „Feierabend – Ich will hier nur sitzen“ als „Fieroowent“ nach. Viel Applaus gab es auch für „En Telefonat“ von Wilhelm Spans aus Hülm. Einem fiktiven Plattproater stand er Rede und Antwort „Jooh-jooh“. Er fragte nach allen Familienmitgliedern „Wat mäkt dann Mutt und Vatt…?“ und bestätigte die Antworten mit „Dat köje well sägge“. Röb Miesen aus Siebengewald hatte „Denn alden nejjen Hut“ mitgebracht und erklärte, wie er damit hofiert wurde. Anders erging es ihm mit „Denn gebroken Arm“, womit ihm sein Umfeld weiß machen wollte „Do hej äwer Glöck gehat“, weil es viel schlimmer hätte kommen können.