Sportauschuss Geldern tagte Gelderner Hallenbad-Frage bleibt ungeklärt

Zunächst die gute Nachricht zum Thema „Konzeption eines Schwimmbades“ von der Sportausschuss-Sitzung am Donnerstag: Die Stadt Geldern hat sich erfolgreich für das Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beworben und kann hier nach aktuellem Stand mit einer Förderung in Höhe von 5,4 Millionen Euro zur Sanierung/Erweiterung des Parkbades rechnen. Derzeit wird mit dem vom Bund beauftragten Dienstleister PD Berlin sowie dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung der Termin für ein Koordinierungsgespräch organisiert.