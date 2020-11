Eine weitere Überraschung am Martinsabend: Um ein wenig über die Situation hinweg zu trösten, setzte der Kulturring Straelen mit Unterstützung der Firma Media Spectrum aus Willich am Martinsabend eine Idee um, die alle Passanten und vor allem die Kinder erfreute: Eine Lichtinstallation in der Geschäftsstelle am Marktplatz in Straelen. Ganz nach dem Motto: „Rote, gelbe, grüne, blaue, lieber Martin komm und schaue“ wurde die Fassade in buntes Licht getaucht und zusätzlich noch Sterne projiziert, um so an das Finale der Weihnachtsmärchen in Straelen zu erinnern.