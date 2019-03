Schulzentrum: Viele Ideen für Straelens Schulzentrum

STRAELEN Rund 50 Teilnehmer beim Entwurfs-Workshop im Forum. Diskussion in fünf Arbeitsgruppen. Anregungen fließen in die Gestaltungsplanung ein.

Was weg soll? Dornenbüsche, überflüssige und kaputte Elemente, Rückzugsorte für Kriminalität. Was besser werden muss? Die Beschilderung und das Leitsystem, die Trennung von Fuß- und Radverkehr, Beleuchtung und Begrünung. Und auf der Wunschliste stehen unter anderem eine Hol- und Bringzone, mehr Fahrradständer, vielfältige Spiel- und Bewegungsangebote sowie Informationssäulen an den Eingängen. Schon reichlich Material hatten die beiden Büros Stadtraumkonzept und Mersmann bei Schülern, Lehrern und Eltern sowie im Jugendzentrum JuSt gesammelt. Auf langen Listen und auf zwei Stellwänden präsentierten sie am Dienstagabend die Ergebnisse aus der Nutzerbefragung beim ersten Entwurfs-Workshop zur Neugestaltung des Straelener Schulzentrums. Rund 50 Interessierte waren dafür ins Forum gekommen. Drei Stunden lang formulierten und diskutierten sie ihre Vorstellungen für das neue Gesicht des Areals rund um die Fontanestraße.