Mobilitätsschau in Geldern Autofrühling lockt mit vielen Schnäppchen

Ein Punkt, der den Beamten besonders am Herz lag, war der Helm. „Einige sehen einfach nicht die Notwendigkeit für sich, oder sie finden kein Modell, das ihnen gefällt. Andere wiederum haben vielleicht ein kritisches Erlebnis mit ihrem Pedelec und fangen dann sofort an, den Helm zu tragen.“ Eine offene Einladung sprach Killewald dann noch für die Fahr- und Sicherheitstrainings für Pedelec-Fahrer aus: „Wir haben in den nächsten Wochen viele Termine im gesamten Kreis. Willkommen sind sowohl solche, die gerade ihre ersten Erfahrungen mit Pedelecs sammeln, als auch langjährige Fahrer. Spaß macht es immer, und irgendwas Neues lernt man auch auf jeden Fall, egal wie erfahren man schon ist.“ Weitere Informationen zu den Terminen finden Interessierte unter kleve.polizei.nrw.