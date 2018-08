Issum : Viel Müll vermeiden nach Issumer Art

Mechtild Cuypers, Martina Pfeffer und Sabine Vitten (v.l.) zeigen, wie „Zero Waste“ im Alltag funktioniert. Foto: Norbert Prümen (nop)

Issum Wachstücher statt Frischhaltefolie aus Plastik, das und vieles mehr praktiziert Martina Pfeffer aus Überzeugung. „Zero Waste“ ist gerade in aller Munde, am Samstag wird es beim Workshop im Weißen Häuschen in Issum ganz konkret.

Wenn Martina Pfeffer einkaufen geht, hat sie auch kleine Säcke aus zartem Tischdeckenstoff oder Gardinenmaterial dabei. Wichtig ist, dass der Stoff durchsichtig ist, damit die Verkäuferin an der Kasse erkennt, was in dem selbst genähten Beutel ist. Den kann die Issumerin immer wieder mitnehmen. Die kostenlos angebotenen Plastiktüten aus der Obst- und Gemüseabteilung braucht sie nicht mehr.

Das ist nur einer ihrer Kniffe, wie sie aus ausgedientem Material was Neues, Nützliches zaubert. „Zero Waste ist aktuell das Thema“, sagt Martina Pfeffer. Und tatsächlich hat ihr Mann, der Taucher ist, auch dazu beigetragen, dass sie weiter für das Thema sensibilisiert wird. „Was wir an Plastik oben auf den Meeren schwimmen sehen, macht tatsächlich nur ein Prozent aus“, resümiert sie das, was sie aus Wissenschaftssendungen weiß. Aktuell sei sechs mal mehr Plastik im Meer als Plankton. Viel Plastik lande in den Verdauungsorganen hungriger Schildkröten oder Fische. Das alles ist für sie nur ein zusätzlicher Anreiz zu überlegen, was an Verpackungsmüll eingespart werden kann.

Das muss nicht immer Plastik sein. Auch an Papier kann gespart werden. Sie präsentiert ihre schicke Brottüte, die aus einem bunten Stoff genäht ist. Imprägniert ist sie mit Bio-Bienenwachs. Wie das funktioniert und dass solche selbst hergestellten Bienenwachsfolien durchaus auch Frischhaltefolie ersetzen, erklärt sie am Samstag. Dann gibt es von 10 bis 13 Uhr ein Seminar im Weißen Häuschen im Rahmen des Tömmerdags zu „Zero Waste“. Der Tömmerdag ist nur eine von vielen Veranstaltungen, die in dem denkmalgeschützten Issumer Häuschen an der Neustraße stattfinden.

„Tömmern ist das niederrheinische Wort für Werkeln“, erklärt Martina Pfeffer. „Von Anfang an war das eine Idee, Umweltschutz, soziale und kulturelle Themen miteinander zu verbinden“, ergänzt Mechtild Cuypers, vom Team des Weißen Häuschens. Mit dem Erlös aus den Veranstaltungen wird der Erhalt des Denkmals gewährleistet.

„Wenn jeder ein bisschen was tut, dann reicht das schon“, sagt Sabine Vitten und ist gedanklich schon wieder bei dem Workshop. „Jute statt Plastik, das war ja schon mal“, resümiert Mechtild Cuypers. Und auch das Baukastensystem aus Essig, Soda, Speisestärke, Natron und Zitronensäure, aus denen Martina Pfeffer ihre Putzmittel herstellt, dürfte der älteren Generation nicht fremd sein. „Das hat man früher schon so gemacht“, sagt die Issumerin. „Der Rest ist Wille“, so die Issumerin über die Wahlmöglichkeit, Wege zu gehen, die für die Umwelt gut sind und weniger Müll verursachen. Wer am Samstag beim Workshop „Zero Waste“ im Weißen Häuschen in Issum auf der Neustraße 28 mitmachen möchte, kann sich bei Martina Pfeffer anmelden unter der Telefonnummer 02835 445 7557.