Schulleben in Wachtendonk : Freie Realschule „Weitsicht“ wächst um 25 Schüler

Wachtendonk Es gab mehr Anmeldungen als Plätze für die neue fünfte Klasse der weiterführenden Schule in Wachtendonk. Manchmal musste das Los entscheiden.

Die Freie Realschule „Weitsicht“ freut sich, dass sie von vielen Eltern und Kindern rund um Wachtendonk positiv angenommen wurde. Die Zahl der Anmeldungen hat die Erwartungen weit übertroffen, und das Team stand vor der schwierigen Aufgabe, eine Auswahl treffen zu müssen, denn leider konnte man nur 25 Kinder aufnehmen. Die Schule hat sich bewusst dazu entschieden, eine kleine Schulgemeinschaft mit jeweils nur einer Klasse pro Jahrgang zu bleiben. „Weitsicht“ soll ein familiärer Ort des Lernens sein, ein Ort, an dem man sich kennt, wertschätzt, aufeinander achtet, sich hilft und respektiert, ein Ort an dem Menschen vertrauensvoll, verständnisvoll und einfühlsam miteinander umgehen. Der Verein glaubt, dass dies das Besondere an der kleinen Dorfschule ist und bleiben sollte.

In den vergangenen Monaten wurden viele Gespräche mit Eltern und Kindern geführt, viele Kinder haben außerdem die Möglichkeit genutzt, an Schnuppertagen teilzunehmen. Mit dem guten Zuspruch wird auch die Arbeit des Vereins und vor allem des geschäftsführenden Vorstands, der seit knapp drei Jahren ehrenamtlich viel Zeit, Kraft und Engagement zuerst in die Gründung und nun in den Aufbau der Schule gesteckt hat, wertgeschätzt.