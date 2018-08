Via Stenden soll Pflegeschule mit Seniorenheim werden

Stenden Ein Investor aus der Region hat die Immobilie gekauft. Die Einrichtung soll schon im kommenden Jahr an den Start gehen.

Die Via Stenden hat einen neuen Eigentümer und eine neue Zukunft. Ein Unternehmer aus der Region hat das ehemalige Tagungshotel der SPD gekauft. Er will daraus ein Schulungszentrum für Pflegekräfte machen. Direkt daran angeschlossen wird ein Seniorenwohnheim, so dass die angehenden Pflegekräfte direkt Gelegenheit haben, in die Praxis zu gehen. Die Einrichtung soll nach den Vorstellungen des neuen Besitzers bereits im Laufe des kommenden Jahres an den Start gehen: „Das ist der Wunsch des Investors“, sagt Bürgermeister Dirk Möcking.