Premiere für Gelderner VHS-Gitarren-Ensemble Benefizkonzert in der Heilig-Geist-Kirche

Mit dem Benefizkonzert möchte das VHS-Gitarren-Ensemble an die vielen Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien erinnern. Die Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion zählen zu den schlimmsten Naturkatastrophen der letzten 100 Jahre. Mehr als 52.000 Menschen fielen den Beben zum Opfer, 300.000 Gebäude wurden beschädigt oder zerstört, Millionen Menschen wurden obdachlos. Schon jetzt ist klar, dass der Aufbau der zerstörten Gebiete Jahre dauern wird.