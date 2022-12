Kursgebühren bleiben stabil VHS startet mit neuem Programm

Am 9. März ist die Journalistin Karin Leukefeld zu Gast in der VHS. Sie ist eine der wenigen noch akkreditierten deutschen Pressevertreterinnen in Syrien und berichtet seit vielen Jahren über den Mittleren Osten. Ihr Augenmerk gilt vor allem dem Alltagsleben der Menschen, die dort leben. In Geldern wird sie über die Situation der Frauen in islamischen Gesellschaften sprechen, die durch einen sich verbessernden Bildungsstand keineswegs nur in der Opferrolle verbleiben – ein interessanter Einblick vor dem Hintergrund der Proteste im Iran.