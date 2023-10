Wie sich das Wohlbefinden steigern lässt VHS Gelderland lädt zu Workshops zur Gesundheit ein

Das Gesundheitsforum der VHS Gelderland dreht sich in diesem Jahr um die Frage, wie sich die eigene Gesundheit erhalten und das Wohlbefinden steigern lässt. Die erste Veranstaltung beschäftigt sich mit einem Achtsamkeitstraining. Am Samstag, 28. Oktober, findet von 9 bis 16 Uhr ein Workshop dazu statt. Achtsamkeit soll dabei helfen, die Dinge mit mehr Klarheit und Gelassenheit zu sehen und zu mehr innerer Ruhe zu finden. An diesem Tag sind die Teilnehmer eingeladen, die Achtsamkeitsübungen des klassischen Acht-Wochenkurses von Dr. Jon Kabat-Zinn kennenzulernen.