Neuer Workshop der VHS Gelderland Wie man zu Hause sein eigenes Bier braut

Ein Brautag findet am Samstag, 27. Januar, von 9 bis 19 Uhr statt. Dabei werden auf zwei verschiedenen Anlagen zwei Bierstile gebraut. Die Anlagen sind so gewählt, dass sie einerseits das Brauen mit sehr einfachen und kostengünstigen Mitteln zeigen, andererseits aber auch einen Einblick in einen in vielen Schritten automatisierten Ablauf geben, für den eine deutlich höhere Einstiegsinvestition nötig ist. In den brauprozessbedingten Pausen ist genügend Zeit zum Fachsimpeln und gemeinsamen Essen.