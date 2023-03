Amtsgericht Geldern verurteilt 24-Jährigen Verurteilung wegen Vergewaltigung in Sevelen

Es hätte ein Abend mit Freunden werden sollen und endete für eine damals 15-Jährige mit einer Katastrophe. Anfang Januar 2020 trifft sich das junge Mädchen mit ihrer Schwester, deren Freund und einer Freundin in einer Wohnung in Sevelen. Dabei ist ein damals Anfang 20-Jähriger, der seine Sympathien für die 15-Jährige bekundet. Daraus wird schnell mehr. „Kam es Ihnen nicht merkwürdig vor, dass er in großer Runde äußerte, dass er mit Ihrer Schwester schlafen will?“, wird später die Richterin die ältere Schwester fragen. „Tatsächlich leider nicht. Eigentlich hätte ich da schon Alarm schlagen und ihn rausschmeißen müssen“, lautet deren Antwort.