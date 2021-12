Versuchszentrum Gartenbau der Landwirtschaftskammer : Hier beginnt die Zukunft des Gartenbaus

Straelen Im Versuchszentrum Gartenbau der Landwirtschaftskammer NRW in Straelen geht es in intensiver Forschungsarbeit um Themen wie die umweltschonende Anwendung von Dünger, Wasser und Pflanzenschutzmittel.

Das Versuchszentrum für Gartenbau in Straelen steht für intensive Forschungsarbeit an Themen aus dem Bereich der umweltschonenden Anwendung von Dünger, Wasser und Pflanzenschutzmittel. In den Gewächshäusern an der Hans-Tenhaeff-Straße wird intensiv auch im Bereich der Energieeinsparung geforscht, die immer stärker in den Fokus rückt. Bürgermeister Bernd Kuse und Wirtschaftsförderer Uwe Bons besuchten jetzt das Versuchszentrum, zu dessen Schwerpunkten neben der gartenbaulichen Versuchsarbeit, auch die Beratung und die berufliche Weiterbildung im Gartenbau zählt. Andrew Gallik, Leiter des Versuchszentrum Gartenbau Straelen, führte durch die Anlagen und erläuterte die beiden Versuchsbereiche Unterglas-Gemüsebau sowie Zierpflanzenbau, die am Standort in Straelen beheimatet sind. Ein zweiter Standort des Versuchszentrums befindet sich in Köln-Auweiler.