Veranstaltung mit Straelener Bürgern Diskussionen über den Markt und Dorfweiher in Herongen

Die Stadt Straelen hatte die Bürger zur zweiten Veranstaltung zum Dorferneuerungsprozess Herongen in das Pfarrheim eingeladen. Es wurden Maßnahmen, die bereits umgesetzt wurden oder sich in der Planung befinden, in einer Präsentation vorgestellt. So wurde unter anderem über den weiteren Verlauf der Erneuerung der Ortsdurchfahrt informiert, aber auch die Ertüchtigung des Kahlenbeeks und der Kiewittstraße beschrieben.