MFC Saturn Kerken : Neuer Vorsitzender für Kerkener Modellflieger

Kerken Thomas Mesenhol steht ab sofort an der Spitze der Kerkener Modellflieger. Er löst Werner Böhm ab, der sich nicht mehr zur Wahl gestellt hatte.

(RP) 19 Vereinsmitglieder begrüßte Vorsitzender Werner Böhm auf dem Vereinsgelände an den Linden zur Jahreshauptversammlung des KFC Saturn Kerken. Zu Beginn wurden fünf Probemitglieder als ordentliche Mitglieder aufgenommen. Aus persönlichen Gründen konnte Böhm nicht erneut kandidieren. Die Mitglieder ernannten Thomas Mesenhol einstimmig zum neuen Vorsitzenden. Schriftführer Paul Thiel und Kassierer Mario de Vos wurden ebenfalls einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Rainer Kloß und Peter Bos wurden für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt, Rolf Kurth für 25 Jahre.

In Kürze werden umfangreiche Unterhaltungsarbeiten am Modellfluggelände und der Platzunterkunft vorgenommen. Dafür stehen viele fachkundige Vereinsmitglieder zur Verfügung. Der alte Rasenmäher wurde mit mehr als 400 Arbeitsstunden restauriert. Die Ersatzteile kosteten rund 3000 Euro. Nicht mehr erhältliche Ersatzteile wurden selbst hergestellt oder von Fremdfabrikaten angepasst. So ist das Gerät für die nächsten Jahre gerüstet. Der Verein öffnet sich ab sofort auch für Hubschraubermodellflieger, um neue Mitglieder zu gewinnen.