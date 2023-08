Lokalpolitiker setzen sich für Ukraine-Hilfe ein Wankumer Wählergemeinschaft berichtet von ihrer Arbeit vor Ort

Dessen Wünsche wolle man nach wie vor in den Rat einbringen, jedoch ist dies zunehmend schwieriger geworden. Gelegentlich ist der Wunsch eines Mitbürgers gänzlich gegensätzlich zur Vorstellung eines anderen Mitbürgers. Dann muss versucht werden, herauszufinden, was für die Gemeinschaft in Wachtendonk und Wankum sinnvoll ist und von einer Mehrheit getragen wird. Dabei könne man aber nie allen gerecht werden, stellten die beiden Vorsitzenden fest. Außerdem ist davon auszugehen, dass die finanziellen Möglichkeiten immer geringer werden, denn mittlerweile ist für Jedermann erkennbar, dass sowohl der Bund als auch die Landesregierung NRW den Gemeinden immer mehr Aufgaben abverlangen, aber die finanziellen Zuweisungen nicht mehr, sondern eher weniger werden. Es wird für alle Gemeinden unabdingbar sein, selbst Geld zu verdienen, erklärt Philipps. Dies geschieht im Wesentlichen durch Gebühren und Einnahmen aus Grund- und Gewerbesteuer. „Wir werden uns für einen sinnvollen Ausbau an Wohn- und Gewerbeflächen einsetzen, damit unsere Gemeinde attraktiv bleibt“, sagt der Fraktionsvorsitzende.