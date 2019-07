Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen : Mitarbeiten am Pastoralplan für Issum und Sevelen

Dechant Stefan Keller erläuterte den Anlass für den Pastoralplan. Foto: Bischöfliche Pressestelle / Christian Breuer

Issum „So einen Abend wie heute, den könntet ihr eigentlich öfter anbieten“, sagte ein Mitglied aus dem Vorstand des Sevelener Kirchenchores. „Wir hatten den ganzen Abend Zeit, uns zu den verschiedenen Themen zu äußern.“

Mit blauen Postkarten und Plakaten, die durch ihr „Hallo!“ neugierig machten, hatte der Pfarreirat ins Schönstattzentrum auf dem Oermter Berg eingeladen, um über den Pastoralplan der Pfarrei St. Anna zu informieren und einzuladen, an der Umsetzung der Ziele mitzuwirken.

36 Gemeindemitglieder wurden von Cornelia Graßhoff begrüßt. Dechant Stefan Keller informierte über den Anlass, einen Pastoralplan für St. Anna zu verfassen, und schilderte den Entstehungsprozess.

Den Anstoß zur Erarbeitung eines lokalen Pastoralplans gab eine Initiative des Bischofs von Münster, Dr. Felix Genn. Im Diözesanrat und im Seelsorgeamt der Diözese wurde ein Pastoralplan für das Bistum erstellt. Die Umbrüche in Gesellschaft und Kirche machen deutlich: Es geht nicht alles so weiter. Deshalb ist es nötig, genau hinzuschauen, die Gegebenheiten zu analysieren und zu überlegen, wie die Zukunft gestaltet werden kann.

Der Pastoralplan der Kirchengemeinde St. Anna in Issum und Sevelen ist über einen langen Zeitraum entwickelt und ausgearbeitet worden. Viele Gemeindemitglieder, Haupt- und Ehrenamtliche, haben dabei mitgewirkt, zum Beispiel durch eine Fragebogenaktion und eine daran anschließende Gemeindeversammlung.

„Ich bin bei Euch alle Tage“, steht als Leitwort über dem Leitbild der Pfarrei. St. Anna will diese Erfahrung weitergeben „an alle Mit-Menschen, die das wollen und zulassen“. Ein großer Fallschirm dient als Symbol des Leitwortes. Gott hält seine Hand schützend über jeden Menschen. Die Mitglieder im Pfarreirat wollen die Erfahrung weitergeben, dass unter dem großen Schirm viel Raum und Platz ist – für jedermann, für viele Interessen.

Zu den vier großen Zielen des Pastoralplans fand ein World Café statt: Auf großen Stellwänden hingen leere Zettel, die nicht lange leer blieben. Pastoralreferent Volker Mengeringhausen lud ein, sich zu jedem Ziel Gedanken zu machen und sich in kleinen Gruppen auszutauschen.

„Was fällt Ihnen ein, was hätten Sie gerne, wo sehen Sie Verbesserungsbedarf?“ Gut eine Stunde lang war Zeit und Gelegenheit, sich zu äußern. Wer wollte, konnte sich für eine Projektgruppe melden, die gemeinsam mit einem Mitglied des Seelsorgeteams und Pfarreiratsmitgliedern am Thema in der nächsten Zeit weiterarbeiten wird.

Die Möglichkeit, sich in das Gestalten der Kirchengemeinde einzubringen, ist noch lange nicht zu Ende. Die Ergebnisse dieses Abends werden in den ersten drei Wochen der Sommerferien hinten in der St.-Antonius-Kirche Sevelen aushängen.