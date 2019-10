Schützenbruderschaft Wachtendonk-Gelinter : Verdiente Mitglieder ausgezeichnet

Wachtendonk Traditionell am Tag der Deutschen Einheit organisierte die Vereinigte St.-Sebastianus- und St.-Michaels-Schützenbruderschaft Wachtendonk-Gelinter wieder einen Nachmittag für die älteren Mitglieder.

Der Einladung zu Kaffee und Kuchen auf den Holleshof bei der Familie Waerdt folgten 55 Schützenschwestern und -brüder. Der Vorsitzende Bernd Trienekens begrüßte den Ehrenvorsitzenden Gerd van de Loo, das Ehrenmitglied Heribert Bons, die Ehrenoffiziere Konrad Waerdt, Hans-Josef Goetzens sowie Franz Hoyer und besonders auch das aktuelle Königstrio mit Damen. Ferner begrüßte er den Präses der Schützen, Pfarrer Manfred Stücker, und Pastor Roy. Nach dem Gedenken an die verstorbenen Schützenmitglieder und einem gemeinsamen Gebet stärkten sich alle mit Kaffee, Tee, belegten Brötchen und selbst gebackenen Kuchen. Der Jahresbericht über die Aktivitäten der vergangenen zwölf Monate wurde vom Schriftführer Peter Schuffelen vorgetragen. Dieser Bericht wurde wieder mit vielen Bildern untermalt, vor allem die Bilder vom Jubiläums- und Schützenfest fanden sehr großen Anklang, nicht zuletzt, da der Hofstaat (Königspaar Peter und Christel Schuffelen und die Ministerpaare Oliver Sprünken mit Kerstin Spichalsky sowie Theo und Petra Quay) anwesend waren. Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung von langjährigen Mitgliedern in der Bruderschaft. Für 60-jährige Zugehörigkeit bekam Georg Hilckmann und für 50-jährige Mitgliedschaft Bruno Brückner die Anstecknadel und eine Urkunde überreicht. Pastor Roy berichtete anhand eines Bildvortrages aus seiner Heimat Indien. Neben den Sehenswürdigkeiten erzählte er auch über die Schwierigkeiten bei der schulischen und beruflichen Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Eine Spende der drei Wachtendonker Bruderschaften, aufgestockt durch eine spontane Hutsam­mlung von den anwesenden Mitgliedern, wurde ihm für sein Kinder-Projekt in seiner Heimatgemeinde übergeben. Alle Gäste, Königstrio und Vorstand dankten den Organisatoren und den helfenden Schützenschwestern für ihre Arbeit und den kurzweiligen Nachmittag.