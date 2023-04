Regional einkaufen Vernumer Hofbüdchen eröffnet

So erhält man im Büdchen in erster Linie die hofeigenen Produkte wie Rindfleisch im Einzelverkauf, aber auch Kartoffeln, Eier oder Apfelsaft. Hinzu kommen regionale Produkte, die nach Meinung der Betreiber gut dazu passen. Agrarbetriebswirt Simon Reummen: „Wir haben zum Beispiel Hartefelder Honig vom Imker Verheyen ergänzt oder auch das Landeis von der Kevelaerer Landmomente-Hofmanufaktur. Und für die Pause zwischendurch gibt es selbstverständlich auch gekühlte Getränke.“ Überzeugt hat das Konzept offenbar auch die Entscheider im Leader-Regionalmanagement, das den Automatenverkauf im Vernumer Hofbüdchen förderte. „Nicht nur für die Vernumer Bürger ist das eine tolle Stärkung der Struktur“, sagte Clancett. „Man kann hier nun an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr einkaufen und sogar an eine schöne Sitzecke für die verdiente Pause, zum Beispiel während einer Radtour, wurde gedacht. Ich finde das sehr gelungen.“