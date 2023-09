Kirmes in Vernum Vernum feiert den Schützenkönig

„Ein symbolträchtiges Geschenk auf Zeit“, so nannte Bürgermeister Sven Kaiser in seiner Rede die traditionsreiche und von der ehemaligen Gemeinde Vernum ins Leben gerufene Festkette. „Es hat in Hartefeld, Vernum und Poelyck Tradition, mit dieser ganz besonderen Kette jemanden zu für sein Lebenswerk zu ehren. Damit setzen wir ein Zeichen gegen einen gefährlichen gesellschaftlichen Trend, auf den noch am Donnerstag in der Rheinischen Post hingewiesen wurde. Dort wurde Clemens Graf von Hoyos mit den Worten zitiert: Wir nehmen uns nicht mehr die Zeit, wertschätzend mit anderen Menschen umzugehen.‘ Die Veranstaltung hier auf dem Vernumer Sportplatz zeigt, dass es bei uns am Niederrhein auch anders geht“, so der Bürgermeister eingangs.