Fest für die ganze Familie : Vernum feiert 20 Jahre Flachsbrunnen mit Familien

Vernum Das Werk des Vernumer Künstlers Hans-Peter nteyne hat sich zu einem Treffpunkt im Ort entwickelt. Geplant ist ein Fest für die ganze Familie.

(RP) Die Fülle an Spielideen für Kinder macht es zu einem Fest für die ganze Familie. Und doch ist das Brunnenfest der Marianischen Bruderschaft Vernum am Wochenende, 14. und 15. Mai, auf der Wiese am „Flachsbrunnen“ in Vernum in diesem Jahr besonders. Der Ortsteil feiert 20 Jahre Flachsbrunnen und freut sich auf viele Gäste.