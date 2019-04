Am Bollwerk in Geldern: Vermüllter Garten zieht Ratten an

Geldern Familie Thissen teilt sich einen Garten mit ihren Nachbarn – die verbreiten auf dem Rasen so viel Müll, dass im Sommer dort Ratten unterwegs sind. Anita Thissen und der Stadt Geldern sind jedoch die Hände gebunden.

Seit fünf Jahren wohnt Anita Thissen mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in einem Backsteinhaus in der Straße „Am Bollwerk“ in Geldern. An die Wohnung in dem Häuschen grenzt ein Garten, in dem die Kinder gerne Zeit verbringen. Doch seit etwa zwei Jahren hat Anita Thissen Sorge, ihre Kinder auf dem Rasen spielen zu lassen. Die Haushälfte der Nachbarn, zu der auch eine Terrasse gehört, ragt in den Garten der Thissens. Und der Rasen rund um die Terrasse sei ständig vermüllt, sagt Anita Thissen. „Teilweise liegen auch Scherben im Gras.“