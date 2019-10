Issum : Verlosung zum Welttag des Hundes

Issum Nach dem „Gassi Gehen Tag“ im Februar, dem „Nimm deinen Hund mit zur Arbeit Tag“ und den „Tag des Hundes“ im Juni, feiern Hundebesitzer und Hundefreunde heute, am 10. Oktober, den „Welthundetag“.

In ihrem Buch „Leben mit Hunden“ beschreibt die Issumer Autorin Nadine Potthoff von der Anschaffung des Hundes alles bis zum Abschied, sowie Rechte und Pflichten von Hundebesitzern. Die Autorin hat vier Hunde. „Natürlich bedeutet ein und vor allem mehrere Hunde auch Einschränkungen im Leben“, sagt Nadine Potthoff. „So kann ich zum Beispiel keine Flugreisen machen. Aber das ist kein Problem, ich habe sowieso Flugangst. Doch mehr Einschränkungen fallen mir gerade gar nicht ein.“ Sport verbindet sie einfach mit ihren Hunden beim Radfahren, Inlineskaten, Stand-Up-Paddling, alles einfach mit Hund. „Für manchen auf dieser Welt ist ein Hund ein Hund, für mich, für Frauchen und Herrchen mit Assistenzhunden und für hoffentlich alle anderen Hundebesitzer ist ein Hund die Welt“, so die Autorin. Zum Welthundetag verlost die RP drei Exemplare „Leben mit Hunden“ von der Issumer Autorin. Dazu bitte bis Samstag, 12. Oktober, eine Mail mit dem Stichwort „Welttag des Hundes“ an redaktion.geldern@rheinische-post.de.