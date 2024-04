Auszeichnung für Lise-Meitner-Schüler „Als Verkehrshelfer lerne ich, Verantwortung zu übernehmen“

„Die Verkehrswacht stellt uns beispielsweise das gesamte Material wie Kellen, Jacken und Mützen zur Verfügung“, sagt Lehrerin Birgit Müller-Klein, die die Verkehrshelfer an der Schule betreut. Sie lobt die gute Zusammenarbeit mit der Kreispolizei – namentlich Dimitris Chatzianagnostou –, der die Schüler in diesem Jahr wieder in Theorie als auch in Praxis geschult hat. „Dass sich wieder so viele Schüler am LMG als Verkehrshelfer gefunden haben, ist eine tolle Sache“, sagt Polizist Chatzianagnostou. „Die Jugendlichen üben nicht nur eine sinnvolle Tätigkeit aus, sondern sie bekommen auch ein frühes Verständnis für den Straßenverkehr und lernen, dass es sich lohnt, sich für andere einzusetzen.“