Bürgermeister bedankt sich für Hilfe Verkehrshelfer des Lise-Meitner-Gymnasiums ausgezeichnet

Am Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) in Geldern werden schon seit vielen Jahren in jedem Schuljahr neue Verkehrshelfer ausgebildet, die morgens an der Friedrich-Spee-Straße dafür sorgen, dass ihre Mitschüler sicher zur Schule oder Bürger sicher zur Arbeit kommen. Unterstützt werden sie bei ihrer Ausbildung von der Kreispolizeibehörde und der Verkehrswacht Kreis Kleve.