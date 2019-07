Alle Infos zum Festival : Anreise zu Parookaville nach kurzem Stau entspannt

Weeze Am Wochenende beginnt eines der größten Festivals in Deutschland in Weeze: 85.000 Besucher werden erwartet. Viele reisten bereits am Donnerstag an. Zwischenzeitlich sorgte das für Stau.

Schon um 7.30 Uhr tat sich vor dem Festival-Gelände in Weeze überhaupt nichts mehr. Bereits kurz nach der Abfahrt von der Autobahn auf die B9 hieß es: warten. Auch aus Richtung Goch und Kevelaer staute sich der Verkehr auf der B9. Genervte Berufspendler drehten ab, den Festivalbesuchern blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten.

„Das Besondere in diesem Jahr ist, dass die Gäste so frühzeitig anreisen“, sagt Polizeisprecher Michael Ermers unserem Reporter vor Ort.

Bis 12 Uhr waren bereits zweidrittel der am Donnerstag 12.000 erwarteten Besucher angereist. Nach dem Stau hinter der Autobahn mussten die Festival-Fans nur kurz auf den Einlass warten. Längere Schlangen blieben aus.

Nach dem Verkehrskonzept des Veranstalters sollen Festival-Besucher das Navi ab der Autobahnabfahrt ausschalten und danach nur noch nach aufgestellten Schildern fahren. Autofahrern, die beruflich zwischen Goch und Kevelaer pendeln müssen, wird empfohlen, über die Niederlande zu fahren.

Wer aus den Niederlanden oder Richtung Goch/Kleve kommt, sollte in Goch von der Autobahn abfahren und dann über die B9 Richtung Weeze. Vor Weeze geht es über die Gocher Straßen Kendel und Alte Bahn zum Hülmer Deich und dann zum Parkplatz. Die Straßen werden am Donnerstag zur Einbahnstraße. Wer aus Richtung Köln/Krefeld kommt, sollte in Uedem/Kervenheim von der Autobahn abfahren. Über die Kervenheimer Straße und die B9 geht es Richtung Weeze. Diese Route sollen auch die Tagesgäste nutzen, die ab Freitag zum Festival kommen. Ihre Parkplätze liegen aber in einem anderen Teil des Flughafens. Mehr Tipps für die Anreise zum Festival finden Sie hier.