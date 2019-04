Kriminalität : Mordauftrag aus dem Gefängnis?

30.000 Euro soll der Angeklagte (Mitte, eine Szene aus dem damaligen Prozess) einem Mithäftling für den Mord geboten haben. Foto: evers/Gottfried Evers

Ein Schlüsseldienst-Unternehmer soll einen Mithäftling 2018 mit der Ermordung eines Klever Staatsanwaltes beauftragt haben. Der Angeklagte bestritt den Vorwurf am Montag. Die Beweislage ist dünn.

Weil er im Mai 2018 versucht haben soll, die Tötung eines Staatsanwaltes in Auftrag zu geben, muss sich ein 58-jähriger Mann aus Geldern seit Montag vor dem Klever Landgericht verantworten. Der Angeklagte, der sich 2018 in Untersuchungshaft in der Klever JVA befand, soll dort einen Mithäftling gefragt haben, ob dieser den Auftragsmord in die Wege leiten könne. 30.000 Euro habe er dafür zahlen wollen, so die Anklage.

Seine Wurzeln hat der Prozess in einem Verfahren, das 2018 am Klever Landgericht stattgefunden hat: In dem Wirtschaftsprozess musste sich der Angeklagte damals wegen seiner Beteiligung an einem deutschlandweit agierenden Schlüsseldienst-Unternehmen verantworten. Im August 2018 erging das Urteil: Sechseinhalb Jahre Freiheitsstrafe bekam der Gelderner wegen Steuerhinterziehung in 100 Fällen, des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt in 404 Fällen und des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, die Berufung liegt beim BGH.

Info Noch zwei Verhandlungstage Was Der Prozess vor der vierten großen Strafkammer am Landgericht Kleve wird nächste Woche fortgesetzt. Wann Mittwoch, 8. Mai, 9 Uhr Wo Landgericht Kleve, Saal A 105 Sonstiges Ein dritter Verhandlungstag ist für Montag, 27. Mai, angesetzt.

Ziel des nun angeklagten Mordauftrages soll der Staatsanwalt gewesen sein, der die Ermittlungen gegen das Schlüsseldienst-Imperium leitete und damals die Anklage vertrat. Der Gelderner habe die Tötung in Auftrag geben wollen, weil der leitende Staatsanwalt auch gegen die teils in das Unternehmen involvierten Kinder des Angeklagten ermittelte, so der aktuelle Vorwurf. Daher soll der Angeklagte sich in der Klever JVA mit dem Anliegen eines Auftragsmordes an einen niederländischen Mithäftling gewandt haben. Bilder des Staatsanwaltes habe der Gelderner dem Niederländer gegeben und auch ein Datum vorgeschlagen: den 22. Juni 2018, da der Staatsanwalt dann zu Fuß zum Klever Landgericht gehe. Eine Staatsanwältin, die ebenfalls am Schlüsseldienst-Prozess mitwirkte, hätte man dann bei Gelegenheit auch auf dem Weg zur Schwanenburg töten können, soll der Angeklagte seinem Mithäftling vorgeschlagen haben.

Der Angeklagte bestritt am Montag den Vorwurf. „Ich habe zu keinem Zeitpunkt versucht, einen Mord am Staatsanwalt oder seiner Kollegin zu beauftragen“, sagte der 58-Jährige. Er habe Respekt vor dem Leben und wünsche niemandem den Tod, die Vorwürfe seien erschütternd. Der einzige Zeuge des mutmaßlichen Mordauftrages – der ehemalige niederländische Mithäftling – habe sich wohl Kenntnisse über den Schlüsseldienst-Prozess zunutze gemacht, um bei der Staatsanwaltschaft mit einem erfundenen Mordauftrag Vorteile für sich zu erlangen, erklärte der Angeklagte.