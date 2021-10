Mann auf der Anklagebank : Freispruch im Missbrauchsprozess

Die Verhandlung am Landgericht Kleve endete mit einem Freispruch. Foto: Markus van Offern (Markus van Offern)/Markus van Offern (mvo)

Kleve/Weeze Das Landgericht Kleve konnte die Schuld des Angeklagten nicht hinreichend feststellen. Der Vorfall ereignete sich in einer Flüchtlingsunterkunft in Weeze.

Ein 23-Jähriger aus Gelsenkirchen war wegen sexuellen Missbrauchs einer 13-Jährigen angeklagt – und ist am Freitag vom Landgericht Kleve freigesprochen worden. Der Vorfall soll sich im August 2020 in der Flüchtlingsunterkunft am Airport Weeze ereignet haben, in der der Angeklagte und das Mädchen damals wohnten. Laut Anklage hat der Mann die 13-Jährige gegen ihren Willen geküsst, an den Brüsten berührt und festgehalten. Das unter der Androhung, er werde der Familie des Mädchens etwas antun, wenn sie nicht mitmache.

„Die Behauptungen sind falsch“, stellte der Verteidiger die Sicht seines Mandanten im Prozess dar. Das Mädchen und der Mann hätten ein freundschaftliches Verhältnis gehabt, auf einer Wiese auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft habe die 13-Jährige die Hand des Angeklagten genommen, sie habe die Initiative ergriffen. Zudem habe der Mann, der als Geflüchteter in Deutschland subsidiären Schutz hat, nicht gewusst, dass das Mädchen erst 13 Jahre alt gewesen sei. Er dachte, sie sei älter.

In dem sechseinhalb Stunden langen Prozess stand bis zum Ende Aussage gegen Aussage. Das Mädchen, das vom Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt wurde, blieb bei ihrer Aussage, sie sei vom 23-Jährigen missbraucht worden. Tatsächlich konnten auch in einer DNA-Analyse Spuren des Angeklagten auf der Kleidung des Mädchens festgestellt werden. „Wir meinen, dass das Mädchen nur bedingt aussagefähig ist“, fasste Richterin Voß die Sicht des Landgerichtes in ihrer Urteilsbegründung zusammen. Dafür sprechen auch die unterschiedlichen Einlassungen der Zeugen.

Zwei Mitarbeiter der Flüchtlingseinrichtung haben den Angeklagten und das Mädchen auf einer Decke liegen sehen. Sie sind an ihnen vorbei gelaufen, haben aber vorerst nichts weiter gemacht, wie beide als Zeugen vor Gericht angaben. Es sei ihnen aber komisch vorgekommen, dass das junge Mädchen dort mit dem älteren Mann lag. Also ging eine Sozialbetreuerin noch am selben Abend in das Zimmer des Mädchens und fragte sie, ob etwas passiert sei. „Alles war in Ordnung“, so die Zeugin, das Mädchen habe glücklich gewirkt. Auch gab sie an, dass die heute 15-Jährige auf sie älter als 13 Jahre gewirkt habe.

Einen Tag danach fuhr die Polizei auf das Gelände der Flüchtlingsunterkunft. Sie vernahm den Mann, das Mädchen, die Sozialbetreuer – und nahm den 23-Jährigen fest. Zwischendurch hatte ein weiterer Sozialbetreuer mit der Mutter des Mädchens gesprochen – und ihr von einem mutmaßlichen Missbrauch berichtet. Die Mutter sei danach völlig aufgelöst gewesen und in Tränen ausgebrochen. Erst nachdem die Mutter von dem Vorfall wusste, wurde die Polizei eingeschaltet.

Dieser Aspekt war eine der Hauptlinien der Verteidigung. Das Mädchen habe Angst und Scham vor der Mutter empfunden und deswegen erzählt, sie wurde missbraucht – nachdem die Mutter von dem Vorfall wusste. Die Mutter, die auch als Zeugin geladen wurde, widersprach dem. „Ich habe ihr gesagt, ich bin wie eine Freundin für sie. Ich möchte ihr helfen“, sagte die Mutter vor Gericht. Ihre Tochter habe seit dem Vorfall unter Angstzuständen gelitten, habe nachts nicht schlafen können und habe eine Psychologin aufgesucht.