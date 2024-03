Gemeinde ruft zum Mitmachen auf Frische Ideen für ein noch schöneres Wachtendonk

Er sagt: „Wir wären stolz, mit diesem ersten Projekt des Verfügungsfonds Nachahmer zu finden durch Vereine, Firmen oder auch Privatpersonen, damit überall in Wachtendonk und Wankum solche Orte der Ruhe und zum Relaxen entstehen würden, die allen Bürgern zugutekommen. Wir sehen das als kleinen Ausdruck der Verbundenheit unserer Alten Herren mit Wachtendonk“, so Nienhaus. Verewigt sind die Alten Herren mit einer Plakette an der Bank, deren Text mit einem Augenzwinkern zu lesen ist: „1965 bis 2023: In diesem Dorf spielten die Alten Herren Fußball. Die dritte Halbzeit fand im Wirtshaus statt. Jetzt sitzen sie nur noch rum.“