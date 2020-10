Rechtsprechung am Landgericht : Neuer Prozess gegen Gelderner Schlüsseldienst beginnt später

Kleve/Geldern Wegen eines ungewöhnlich langen Postlaufs der Ladung des noch in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten musste der ursprünglich angesetzte Termin verschoben werden. Prozessbeginn ist nun der 16. November.

Am Mittwoch sollte am Landgericht Kleve ein weiteres Verfahren gegen einen von Geldern aus operierenden Schlüsseldienst beginnen. Doch der Prozess wird verschoben. Wie die Pressedezernentin des Landgerichts, Judith Gottwald, am Montag mitteilte, ist ein neuer Termin am 16. November angesetzt. Fortsetzungstermine sind für den 25. November, 9. Dezember und 21. Dezember geplant. Der Grund für die Terminverlegung ist laut Pressedezernentin, dass wegen eines ungewöhnlich langen Postlaufs der Ladung des noch in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten die in der Strafprozessordnung vorgesehene Frist zwischen Zugang der Ladung und Hauptverhandlungstermin sonst nicht hätte eingehalten werden können. Der Rechtsanwalt des Angeklagten sei zudem nicht zum Verzicht auf die Frist bereit gewesen.