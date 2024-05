Ehrenvorsitz für Norbert Kröll Werner Paeßens leitet die Vereinsgemeinschaft Kapellen

Die Kirmes in Kapellen findet in diesem Jahr vom 21. bis 24. Juni statt. Ein neues Konzept gibt es für den Freitagabend. Die Schützenjugend lädt ein zur Bier-Pong-Party. Das Dorffest findet am 31. August und 1. September, der Herbstmarkt am 22. September statt. Außerdem feiert der Tennisverein am 24. August sein 40-jähriges Jubiläum. Der Cantiamo-Chor veranstaltet am 12. und 13. Oktober Konzerte.