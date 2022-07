Viele Zuschauer beim Schützenfest : Der Thron von Wankum

Wankum Der große Umzug der Vereinigten St.-Johannes- und St.-Martini-Bruderschaft stand ganz im Zeichen des neuen Königspaars Thomas Funken und Julia Buschhaus und ihrer beiden Ministerpaare.

Am Sonntag war der Haupttag des Schützenfestes in Wankum. In einem großen Umzug präsentierte sich der Hofstaat der Vereinigten St.-Johannes- und St.-Martini-Bruderschaft den zahlreichen Zuschauern. Das Königspaar Thomas Funken und Julia Buschhaus sowie die Ministerpaare Philipp van Scherrenburg und Anja Lenzen und Simon Böhm und Caroline van Haeff boten einen prächtigen Anblick. An der St.-Martin-Kirche fand die große Parade statt, bei der der Hofstaat unter anderem von den Offizieren umrahmt wurde. Mit dem Königsgalaball klang der Tag aus. Weiter geht es beim Wankumer Schützenfest am Dienstag ab 20 Uhr beim Klompenball mit der Band „Dolce Vita“. Am Freitag, 8. Juli, ist Ausklang mit der Bestrafung des „Kirmesmännekens“ und einem gemütlichen Umtrunk.