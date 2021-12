Verein KTC Kerken lädt zum Nikolaus-Treffen : Kerkens Tennis-Nachwuchs fördern

Nieukerk Der Verein KTC Kerken wurde zur Förderung des Kinder- und Jugendsports gegründet. Langfristprojekt ist die Schaffung eines Multifunktions-Platzes. Nikolaustreffen am Sonntag.

Vorsitzender André Oymanns: „Unser Ziel ist es, den Kindern und Jugendlichen sportliche Anreize zu setzen, um mehr Zeit mit dem Tennisschläger unter freiem Himmel zu verbringen. So hatten wir für dieses Jahr mit den Tennisvereinen aus Straelen und Wachtendonk die Planung bereits fertig, das traditionsreiche 3-Städte-Turnier wieder aufleben zu lassen. Ein Wochenende, mit viel Tennissport, grillen, übernachten auf der Anlage und auch einer geplanten Nachtwanderung. Edeka Brüggemeier hatte bereits ein tolles Sponsorenpaket zur Verfügung gestellt. Aber die Corona-Pandemie hat auch uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, also verschieben wir nun ins nächste Jahr, in der Hoffnung in 2022 ein großartiges Turnier mit viel Spaß und Sport zu erleben.“ Neben dem Langfristprojekt, der Schaffung eines Multifunktions-Platzes für Kinder und Jugendliche, werden über das Jahr verteilt, kleinere Projekte und Angebote etabliert. So ist bereits beschlossen, im kommenden Jahr einer jungen Frau aus dem Verein die DTB-Trainerlizenz C zu finanzieren mit dem Ziel, im Anschluss eine kostengünstige Trainerkapazität für Kinder und Jugendlichen zu schaffen.