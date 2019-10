Sammlerbörse in Geldern : Maß nehmen wie früher

Geldern Alte Maße und Gewichte waren im Seepark-Hotel in Geldern zu bestaunen. Der Verein für Metrologie präsentierte auf einer Börse viele Sammlerstücke.

Es sieht aus wie ein Schlagknüppel mit seinen metallenen Enden und der schweren Kette, die daran befestigt ist. Doch was wie eine Waffe aussieht, nennt sich Besemer und ist eine von vielen Waagen, die der Verein für Metrologie am Samstag im Seepark Geldern ausgestellt hat, um sie dort zu tauschen, zu verkaufen oder einfach zu bestaunen. Waagen waren jedoch nicht die einzigen Gegenstände. Alles, was in irgendeiner Art und Weise mit Gewichten und Maßen zu tun hatte, fand seinen Platz. Von alten Münzkästen aus dem 17. Jahrhundert bis hin zu einfachen Gewichten war für jeden Liebhaber etwas dabei.

Etwa 60 Mitglieder des Vereins für Metrologie waren am Donnerstag nach Geldern gereist, um sich mit anderen Sammlern auszutauschen. „Der Verein existiert bereits seit 32 Jahren, und einige Mitglieder sind auch schon so lange dabei. Das ist wie ein Familientreffen“, berichtet Ludwig Ramacher, stellvertretender Vorsitzender des Vereins für Metrologie.

Info Verein ist in vielen Ländern vertreten Geschichte Der Verein für Metrologie wurde 1987 gegründet. Stärke Der Verein hat heute etwa 300 Mitglieder aus europäischen Ländern. Verbreitung Ableger gibt es in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, England und den USA.

Der Wachtendonker hat seine Leidenschaft für Gewichte in Lissabon entdeckt, wo er sein erstes Exemplar kaufte. „Ich habe mich seitdem auf Einsatzgewichte aus Südeuropa und Münzkästen spezialisiert“, sagt Ramacher. „Ich habe mich auf Flohmärkten umgeschaut, und übers Internet bin ich dann in Kontakt mit Vereinsmitgliedern getreten. Dadurch habe ich erstmal das große Spektrum kennengelernt.“

Der 300-köpfige Verein hat Mitglieder aus ganz Europa, und so waren auch Italiener, Engländer und Schweizer dabei. Zwei Mal im Jahr finden Treffen an verschiedenen Orten in Deutschland statt.

Olaf Vogel kann sich mittlerweile über eine Sammlung mit über 1000 Stücken freuen: „Durch meinen Vater bin ich auf alte Maße und Gewichte aufmerksam geworden“, so Vogel. „Er war Antiquitätenhändler. Als kleiner Junge habe ich mir gedacht, dass ich mir durch das Sammeln das Taschengeld aufbessern kann. Und die schönsten Stücke sind dann bei mir zuhause geblieben.“

Auf langen Tischen erstrecken sich alte Einsatzgewichte, Münz- und Eierwaagen sowie Gewichte. Die meisten stammen aus früheren Jahrhunderten und sind mit feinen Details verziert. Maßeinheiten, die schon seit einer sehr langen Zeit nicht mehr genutzt werden, leben hier nochmal auf.

Manch ein Sammler hat auch größere Waagen, die nicht mitgebracht werden konnten. So ist Klaus Borgerts Leidenschaft das Sammeln von Personenwaagen, wie sie damals an Bahnhöfen vorzufinden waren. Er hat in den 40 Jahren, in denen er sammelt, schon 100 Personenwaagen zusammengetragen. Doch auch kleinere Gewichte und Waagen sind bei ihm zu finden. „Als kleiner Bub habe ich angefangen, auf Flohmärkten zu sammeln. Auch aus Reisen habe ich einiges mitgebracht, und teilweise bin ich im Internet fündig geworden.“