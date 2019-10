Ehrung in Walbeck : Verdienstmedaille für Freibadretter

Walbeck Hans-Jochen Schmidt ist in Walbeck für sein Engagement ausgezeichnet worden.

Hans-Jochen Schmidt hat sich durch sein langjähriges Engagement überwiegend im sportlichen Bereich Verdienste erworben. In einer Feierstunde wurde ihm am Mittwoch von Landrat Wolfgang Spreen die vom Bundespräsident verliehene Verdienstmedaille überreicht. Spreen ging auf das vielfältige Engagement von Schmidt ein.

Hans-Jochen Schmidt hat sich herausragend für den Erhalt und die Wiedereröffnung des 2003 geschlossenen Waldfreibads Walbeck eingesetzt und seine Arbeitskraft ehrenamtlich in unzähligen Stunden eingebracht. Nachdem der Rat Geldern im Frühjahr 2003 beschlossen hatte, das Freibad aus finanziellen Gründen vorläufig nicht mehr zu öffnen, gründete sich innerhalb kürzester Zeit ein Bäderverein, dem Schmidt 2004 beitrat. Bereits unmittelbar nach der Entscheidung der Stadt gehörte Schmidt als Freund des Waldfreibades der Initiative zur Rettung dieser Badeanstalt an. Schnell arbeitete er sich in die Aufgabenbereiche ein und begann mit Pflegemaßnahmen der 81.000 Quadratmeter großen und von Laubbäumen gesäumten Freizeitanlage, danach auch mit der Instandsetzung des Waldparkplatzes und des Wohnmobilparkplatzes. 2008 übernahm er als Mitglied im Vorstand des „Bädervereins Geldern“ Verantwortung für die Bereiche Grünflächenmanagement, Gebäudesanierung, Technik, Versicherungen, Investitionen und Maschinen.

Schmidt zeichne sich vor allem durch seine Führungsqualitäten aus und durch seine menschliche Art, Probleme zu lösen. Die ihm zustehende Ehrenamtspauschale spendet er dem Verein, weitere Auslagenerstattung macht er für sich nicht geltend. Mehrere Stunden täglich ist er im Waldfreibad Walbeck tätig. Die hervorragend gepflegte Freizeitanlage des Bades trägt seine Handschrift. Dank seiner Hilfe und Tatkraft hat das Waldfreibad bereits mehrere Auszeichnungen erhalten. Schmidt lässt sein Wissen und sein Talent in jeder freien Minute dem Waldfreibad in Walbeck zukommen. Seinem Einsatz ist es zu verdanken, dass dieses Bad 2014 seinen 40. Geburtstag feiern konnte und auch in Zukunft fester Bestandteil der Freizeitgestaltung der Menschen in der Region Geldern bleiben wird.