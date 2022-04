Hundebesitzer sollen besonders aufmerksam sein : Straelen: Verdacht auf Giftköder

An verschiedenen Stellen wurden in Straelen auffällige Fleischstücke gefunden. Es besteht der Verdacht, dass es sich um Giftköder handelt. Foto: Stadt Straelen

Straelen Spaziergänger melden mehrere Funde an verschiedenen Stellen: im Bereich „Zum Blanken“, weiter in Richtung der Feldwege zu den Windrädern und „An der kleinen Heide“ sowie am Kalvarienberg.

In den vergangenen Wochen wurden wiederholt auffällige Fleischballen, Hackfleisch oder leere Leberwurstpackungen am Wegesrand gefunden, die im dringenden Verdacht stehen, Giftköder zu sein, teilt die Stadtverwaltung Straelen am Mittwochmittag mit. Gefunden wurden diese Fleischköder im Bereich „Zum Blanken“, weiter in Richtung der Feldwege zu den Windrädern und „An der kleinen Heide“ sowie am Kalvarienberg. „Bitte seien Sie in diesen Gebieten besonders achtsam, wenn Sie mit Kindern unterwegs sind und führen Sie Ihre Hunde gegebenenfalls an der Leine“, lautet die ausdrückliche Bitte. Das Ordnungsamt wird vermehrt auf Streife gehen, teilt die Stadt mit.