Gemeinderat St. Maria Magdalena Geldern Veranstaltungsreihe „Montags in MM“ wird neu belebt

Dem „Schicksal Verschickungskind“ widmet sich am 19. Februar Detlef Lichtrauter, Vorstandsvorsitzender des Vereins Aufarbeitung Kinderverschickungen-NRW. Zwischen acht und zwölf Millionen Kinder sind in der Bundesrepublik von Anfang der 1950er bis Ende der 1980er Jahre zur Kur geschickt worden. In der Regel verbrachten sie sechs Wochen getrennt von ihrer Familie in Kinderkurheimen und Kliniken an der Nordsee oder in den Bergen. Statt gesund wurden sie oft krank. Weil an diesen Orten ein pädagogisches Regime herrschte, das sie schikanierte, misshandelte, ihre gesundheitliche Verfassung und ihre natürliche Schwäche ausnutzte. Die 2019 gegründete „Initiative Verschickungskinder“ widmet sich der Aufarbeitung dieses brisanten Themas. Beginn ist um 19.30 Uhr. Beide Veranstaltungen sind kostenlos. Die Vortragenden bitten um eine Spende für ihre Projekte.