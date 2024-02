Teilnahme ist kostenlos Veranstaltungsreihe zu Klima und Energie in Issum, Kerken, Rheurdt

Am Mittwoch 21. Februar, ist der Auftakt um 18 Uhr in der Aula der Martinus Grundschule in Rheurdt. Im Vortrag „Wärmepumpe und ihre Alternativen“ erläutert Energieberater Diplom-Ingenieur Gregor Breitmar technische Grundlagen von Wärmepumpentypen, aber auch andere mögliche Heiztechniken und ihre Einsatzmöglichkeiten. Außerdem werden die Themen Kosten und Förderungen besprochen und Fragen beantwortet. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.