Benefiz-Veranstaltung : Ein Straelener Gala-Abend für die Bildung

Songs aus „König der Löwen“ werden in der Bofrost-Halle zu hören sein. Foto: Goethe Foto: Thomas Goethe

Straelen In der Bofrost-Halle wird die Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“ präsentiert. Zum Bericht von Reiner Meutsch gibt es Musik. Die Veranstalter hoffen auf ein spendables Publikum.

Aller guten Dinge sind drei. So gibt es am Montag, 7. November, nach zwei coronabedingten Absagen einen neuen Termin für die Charity-Veranstaltung „Fly & help“ in der Bofrost-Halle in Straelen. Ingo und Andrea Grusa, Inhaber des Sicherheitsschuhherstellers Baak in Straelen, laden dazu um 19.30 Uhr ein. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Das Programm bietet eine vielseitige Live-Show, die nicht nur die Zuschauer begeistern, sondern auch vermitteln soll, weshalb eine Unterstützung erforderlich ist. „Bildung ist der Schlüssel, um aus der Armut zu kommen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. 100 Prozent der Spendensumme werden dafür eingesetzt“, so Geschäftsführer Ingo Grusa.

Reiner Meutsch zeigt Filmpassagen und Fotos sowie Live-Musik aus unterschiedlichen Kulturen von seiner Weltumrundung im Kleinflugzeug. Dieses Abenteuer war zugleich das erste Projekt der Meutsch-Stiftung „Fly & Help“, deren Ziel die Förderung von Bildung weltweit ist. Mit Hilfe der Spenden errichtet die Stiftung Schulen in Entwicklungsländern. Meutschs Plan war es anfangs, in 20 Jahren 100 Schulen auf allen Kontinenten zu bauen. In 13 Jahren wurden bereits 683 Schulen der Stiftung in 55 Ländern eröffnet. Für sein Engagement wurde Meutsch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

„Wir hatten schon länger den Wunsch, neben unseren Sponsoringaktionen in Straelen und Umgebung auch ein längerfristiges, soziales Projekt zu unterstützen”, sagt Ingo Grusa. Gemeinsam mit seiner Frau Andrea stieß er auf die Meutsch-Stiftung „Fly & Help“. Nach einer Reise 2019 zu einem Projekt von „Fly & Help“ entschied sich das Ehepaar zu helfen. „Wenn man das einmal erlebt hat, lässt es einen nicht mehr los”, beschreibt Andrea Grusa ihre Eindrücke, die sie und ihren Mann schnell zu dem Vorhaben führten, mit Familie, Freunden und Mitarbeitern genug Spenden zu sammeln, damit 2021 in Malawi eine weitere Schule im Wert von 60.000 Euro gebaut werden konnte. Die Meutsch-Stiftung garantiert den Schulbetrieb für Jahrzehnte. Die Gemeinde stellt das Grundstück zur Verfügung, das Land die Lehrer.

„Besonders in den ländlichen Bereichen ist ein Schulbesuch für viele Kinder unmöglich”, erklärt Ingo Grusa. „Der Weg ist lang – oft müssen die Kinder acht bis zehn Kilometer laufen – und zudem auch gefährlich.” Deshalb gehen beispielsweise in Tansania rund 35 Prozent der Kinder nicht zur Schule. Der Bedarf im Ort Nakonya in Malawi ist so groß, dass die Schule in diesem Jahr schon um drei weitere Klassenräume erweitert wurde. Eltern, Schüler und Lehrer sind glücklich und dankbar, dass dadurch die Schule zu einer Full Primary School mit acht Klassen wurde. Aktuell erhalten dort über 769 Kinder eine Schulausbildung.

Die Kosten für die Erweiterung betrugen knapp 40.000 Euro. Hier sind Baak und „Fly & Help“ in Vorleistung gegangen. Aktuell fehlen noch 7126 Euro. „Wir sind uns aber sicher, dass wir diese bis Ende des Jahres, insbesondere durch unsere Charity-Veranstaltung in Straelen, zusammen bekommen“, sagt Andrea Grusa.

Bei der Charity-Veranstaltung am 7. November können maximal 500 Zuschauer die Live-Show „Abenteuer Weltumrundung“ erleben. Eine Sängerin aus dem Musical „König der Löwen“ ist Teil des Programms und sorgt für Gänsehautmomente. Die Wohltätigkeitsveranstaltung wird unterstützt vom Kulturring Straelen, der Stadt Straelen, Heinz Borghs als Betreiber der Bofrost-Halle, Keuck Medien, Nicolai Müller von „Clever führen” und Lucia König vom „Straelener Hof“.