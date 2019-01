Konzert: Unterhaltsame „Glühwürmchen“

Geldern Das Ensemble aus Köln traf beim Neujahrskonzert des Kunstvereins Gelderland den Geschmack des Publikums. In der Aula der Gelderner Liebfrauenschule lebten zwei Stunden lang die „goldenen“ 20er Jahre wieder auf.

Im legendären Kölner Jazzclub „Papa Joes Klimperkasten“ formierten sich 1990 die „Glühwürmchen“, die die Zuschauer mit schwungvollen Melodien und Couplets in einem über zweistündigen Konzert à la Gatsby grandios unterhielten. Das Programm der Musiker um Elke Buschmann mit Swing, Schlager und Kabarett im Stil der 1920er Jahre entführte das Publikum in eine goldene Vergangenheit, als allerdings ein Pfund Brot eine Milliarde Reichsmark kostete, wie eine Stimme aus dem Off verkündete. Es war die Zeit, die als „Tanz auf dem Vulkan“ in die Geschichte einging, die aber auch als der „Tanz auf der untergehenden Titanic“ anmutete.