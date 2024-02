Veranstaltung am 3. März „Gott lädt dich ein“ in Issum

Es wird viel Musik geben, miteinander gesungen und gebetet, gibt die evangelische Pfarrerin Yvonne Brück einen Ausblick auf den Abend am Sonntag, 3. März. Wer das Flair des Ostermarkts genossen hat, der kann noch zur Christlichen Gemeinde Issum in die Mühlenstraße schlendern. Dort wird es ab 18 Uhr eine Premiere geben. Die Christliche Gemeinde und die evangelische Kirchengemeinde Issum gestalten gemeinsam einen Abend zum Thema „Gott lädt dich ein“. Zielgruppe sind alle Leute in Issum, alle Altersgruppen, sagt Silas Schmale von der Christlichen Gemeinde Issum. Aber natürlich auch alle, die ohnehin in Issum zu Besuch waren nach dem Ostermarkt, können den Abend dort verbringen.