Veränderungen in Aldekerk und Nieukerk stehen an

Kerken Beim Integrierten Handlungskonzept sind auch die Bürger mit im Boot. Am Informationsabend geht es um bevorstehende Projekte und es gibt Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Der Rat der Gemeinde Kerken hat beschlossen, ein Integriertes Handlungskonzept für die Ortskerne Aldekerk und Nieukerk zu erstellen. Die Bürgerinformation zu verschiedenen Projekten findet am Mittwoch, 17. Oktober, ab 18 Uhr im Ratssaal der Gemeinde im Michael-Buyx-Haus in Nieukerk, Michael-Buyx-Straße 2, statt. Das Integrierte Handlungskonzept wird in einem offenen Planungsprozess in enger Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft, der Politik und der Verwaltung erarbeitet sowie mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmt. Die Arbeiten sind schon vorangeschritten, und es geht aktuell um erste Projekte und Baumaßnahmen, die bei einer Bewilligung zeitnah im ersten Programmjahr 2019 umgesetzt werden sollen. Kerkens Bürgermeister Dirk Möcking betont: „Es ist uns wichtig, dass die Bürger gut informiert werden und sich aktiv in den Planungsprozess einbringen können. Einige Projekte sollen jetzt so weit konkretisiert werden, dass eine direkte bauliche Realisierung nach einer Bewilligung umgehend möglich wäre.“