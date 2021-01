Karnevalszeitung des VKK : Veerter Narren blicken auf 2020 zurück

Veert Mit der Karnevalszeitung erinnert der VKK an die schöne Zeit mit Prinzessin Elke I. Schüren mit ihrer Blumengarde und das Dorfleben insgesamt. Lesenswert ist auch das „ganz andere Grußwort“ von Elmar van Treeck.

Gerade erst ist der VVK Veert für die jahrzehntelange Dokumentation des Dorflebens, unter anderem durch die Herausgabe einer jährlichen „Karnevalszeitung“, mit dem Heimatpreis der Stadt Geldern ausgezeichnet worden, da präsentiert er auch schon die aktuelle Ausgabe 2021. „Auch wenn es in diesem Jahre keine Karnevalsveranstaltungen gibt, so wollen wir mit unserer Karnevalszeitung gerne auf die gelungene Session 2020 zurückblicken“, sagt Johannes Kubon, Präsident der Veerter Narren.

Auf 28 Seiten werden in gewohnter Manier alle Garden ebenso präsentiert wie die Steckenpferdträger und die Veerter Tollitäten von 1995 bis 2020. Immerhin konnte Prinzessin Elke I. Schüren mit ihrer Blumengarde die letzte Session ja noch in vollen Zügen genießen und das Erdbeerdorf in Nah und Fern repräsentieren. Besonders beliebt sind in jedem Jahr die Fotoseiten mit den Titeln „VVK Biwak“, „VVK Sitzung“, „VVK Unterwegs“, „Straßenkarneval“, „Ausklang“ und „Sommerkirmes“. Mit einem Rückblick auf die Sessionsverlosung bedankt man sich zudem auch bei den zahlreichen Sponsoren und weiteren Unterstützern, ohne die der Karneval in der Ortschaft nicht bestehen könnte.